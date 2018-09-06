قناة عبرية: عباس أوقف مساعدات قطرية لغزة

ادعت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن عباس أوقف وصول 10 ملايين دولار مساعدات قطرية كانت قادمة إلى قطاع غزة، وهي المساعدات التي اتفق عليها نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، مع قطر.
يعزى الهدف من هذه المساعدات المادية القطرية شراء وقود الديزل للمستشفيات ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وهو الوقود المفترض أن ينفد مع نهاية الشهر.
ראש הרשות אבו מאזן עוצר סיוע קטרי בסך עשרה מיליון דולר שיועד להיכנס לרצועת עזה. לפי סיכום בין קטר לשליח האו"ם למזרח התיכון, ניקולאי מלאדנוב, הכסף יועד לשמש עבור רכישת סולר לבתי החולים ולמתקנים לטיהור שפכים שצפוי לאזול עד סוף החודש, ואולם אבו מאזן מונע את הכנסתו לרצועה @galberger— כאן חדשות (@kann_news) ٦ سبتمبر ٢٠١٨
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