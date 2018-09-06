قناة عبرية: عباس أوقف مساعدات قطرية لغزة

زعمت قناة عبرية أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أوقف مساعدات مالية قطرية كانت قادمة لتحسين الأوضاع الاجتماعية في قطاع غزة.

ادعت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن عباس أوقف وصول 10 ملايين دولار مساعدات قطرية كانت قادمة إلى قطاع غزة، وهي المساعدات التي اتفق عليها نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، مع قطر.

يعزى الهدف من هذه المساعدات المادية القطرية شراء وقود الديزل للمستشفيات ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وهو الوقود المفترض أن ينفد مع نهاية الشهر.