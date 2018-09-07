زلزال بقوة 6.3 درجة يهز الإكوادور

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.3 درجة هز المناطق الواقعة بوسط الإكوادور في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

© AFP 2018 / Martin Bureau ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى أكثر من 100 شخص

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 94 كيلومترا جنوبي مدينة أمباتو وعلى عمق 112 كيلومترا، بحسب رويترز.