استباقا لمظاهرات اليوم... غارة إسرائيلية على شمال غزة

استباقا لمظاهرات اليوم، الجمعة، أغارت طائرة مقاتلة إسرائيلية على شمال قطاع غزة.

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الجمعة، أن طائرة عسكرية إسرائيلية قامت بإطلاق النار على خلية من الفلسطينيين في غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن الغارة الإسرائيلية أطلقت صواريخها على خلية فلسطينية كانت تهم بإطلاق بالونات الهيليوم الحارقة من شمال قطاع غزة، باتجاه الداخل الإسرائيلي.

#عاجل قامت طائرة عسكرية بالإغارة باتجاه خلية مخربين قامت بإطلاق #بالونات_حارقة من شمال قطاع #غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 7, 2018

يشار إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يستعدون لاندلاع مظاهرة عارمة، ظهر اليوم الجمعة، تحت اسم "عائدون رغم انف ترامب"، ضمن فعاليات "مسيرات العودة" وكسر الحصار، التي تنظم منذ الثلاثين من مارس/آذار، بطول السياج الحدودي لقطاع غزة.