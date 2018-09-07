مندوب فرنسا في مجلس الأمن يحذر من موجة هجرة حال شن عملية عسكرية في إدلب

القاهرة — سبوتنيك. وقال ديلاتير خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في إدلب، "ندعو الدول الضامنة لأستانا إلى التحلي بمسؤولياتها واحترام وقف إطلاق النار الذي كانت راعية له"، مضيفا "ندعو روسيا وإيران لحماية منطقة خفض التصعيد الأخيرة في إدلب"، مشيرا إلى أن "النظام السوري يعد لعملية عسكرية وشيكة".
ودعى مندوب فرنسا للإسراع "بتشكيل لجنة دستورية لسوريا بمساعدة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا".
في سياق متصل، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن المرحلة القادمة في سوريا بعد إدلب هي شرق الفرات، مشيرا إلى وجود قوات من الولايات المتحدة هناك بشكل غير شرعي.
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