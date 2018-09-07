مندوب فرنسا في مجلس الأمن يحذر من موجة هجرة حال شن عملية عسكرية في إدلب

دعا مندوب فرنسا في الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتير، اليوم الجمعة، الدول الضامنة لمفاوضات أستانا روسيا وتركيا وإيران إلى احترام وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، مجددا تحذير بلاده من استخدام السلاح الكيميائي من قبل القوات الحكومية في أية عملية عسكرية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ديلاتير خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في إدلب، "ندعو الدول الضامنة لأستانا إلى التحلي بمسؤولياتها واحترام وقف إطلاق النار الذي كانت راعية له"، مضيفا "ندعو روسيا وإيران لحماية منطقة خفض التصعيد الأخيرة في إدلب"، مشيرا إلى أن "النظام السوري يعد لعملية عسكرية وشيكة".

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بوتين يصل إلى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية حول سوريا

وتابع ديلاتير "أكرر هنا وبأشد العبارات أننا نحذر من أي استخدام للأسلحة الكيميائية"، كما حذر ديلاتير من أن شن عملية عسكرية في إدلب من شأنه أن يتسبب في "أزمة هجرة هائلة إلى شمال تركيا وربما أوروبا ومناطق أخرى من العالم".

ودعى مندوب فرنسا للإسراع "بتشكيل لجنة دستورية لسوريا بمساعدة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا".

في سياق متصل، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن المرحلة القادمة في سوريا بعد إدلب هي شرق الفرات، مشيرا إلى وجود قوات من الولايات المتحدة هناك بشكل غير شرعي.