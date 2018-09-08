جورجيا تسلم مواطنا روسيا مشتبه فيه بالقرصنة الإلكترونية للولايات المتحدة

أفاد بيان مشترك للخدمة السرية للولايات المتحدة، مكتب التحقيقات الفيدرالي والنيابة العامة الأمريكية، أمس الجمعة، بأن جورجيا سلمت الولايات المتحدة اليوم مواطنا روسيا مشتبه بمحاولته اختراق الأنظمة المالية والمصرفية.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY قطر تتوعد المتورطين في قرصنة قنوات "بي إن سبورت"

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان الصحفي: "تعلن الخدمة السرية بالمشاركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والنيابة العامة الأمريكية عن تسليم هاكر روسي مسؤول عن حملة قرصنة واسعة، بما فيها أكبر سرقة لبيانات زبائن أحد المؤسسات المالية الأمريكية. وقد تم تسليم أندريه تيورين من قبل جورجيا ".

وتابعت الوثيقة: "أدى اختراق تيورين لأحد المؤسسات المالية مقرها في مانهاتن لسرقة بيانات شخصية لأكثر من 80 مليون زبون، وأصبحت أكبر سرقة لبيانات الزبائن من مؤسسة أمريكية في التاريخ".

وأفادت الوثيقة بأن السلطات الجورجية اعتقلت الرجل المقيم في موسكو، يبلغ من العمر 35 عاما، بطلب من الولايات المتحدة.