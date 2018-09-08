الولايات المتحدة تعرب عن إدانتها لأعمال العنف التي وقعت في مدينة البصرة العراقية

واشنطن — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان: "وفقا للدستور العراقي، الحق في الاحتجاجات السلمية وواجب حماية الممتلكات العامة والخاصة يسيران جنبا إلى جنب" مشيرة إلى أن" الولايات المتحدة تدين العنف ضد الدبلوماسيين، بما في ذلك ما حدث اليوم في البصرة".
واشتدت حدة التظاهرات في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.
وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.
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