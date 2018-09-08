مقتل جندي أوكراني وإصابة اثنين آخرين في دونباس

© Sputnik . Maksim Blinov القوات الأوكرانية تعلن عن عمليات إطلاق نار على مواقعها في دونباس

كييف — سبوتنيك . وقال المركز الإعلامي لقيادة العملية الأوكرانية في دونباس في نشرة له بهذا الشأن نشرت في شبكة الفايسبوك للتواصل الاجتماعي: "تعرضت المواقع الأوكرانية لإطلاق النيران 32 مرة، ونتيجة لذلك قتل عسكري واحد إضافة إلى إصابة عسكريين آخرين بجروح".

هذا وقد وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بتاريخ 30 نيسان/أبريل مرسوما يتعلق بإنهاء عملية مكافحة الإرهاب في دونباس التي استمرت أكثر من 4 أعوام والبدء في تنفيذ عملية بديلة وهي عملية القوات المشتركة. حيث تتحمل وزارة الدفاع الأوكرانية مسؤولية إدارة العملية بدلا من جهاز الأمن الأوكراني.

ويذكر أيضا أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك واوهانسك اللتين قد أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لأخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني؟

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك إقامة الهدنة.