أمريكا تجد ردا على "تهديدات" روسيا في سوريا

أعلنت مصادر أمريكية عن مناورات عسكرية بدأها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في شرق سوريا.

وزعمت المصادر أن هذه المناورات تمثل رد الولايات المتحدة على "تهديدات روسيا".

© REUTERS / REUTERS ATTENTION EDITORS موسكو: موقف دول القمة يتوافق مع خروج أي تواجد غير شرعي من سوريا

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن روسيا أصدرت في الأول من سبتمبر/أيلول تحذيرا بشأن نيتها الدخول إلى جزء من الأراضي السورية تتواجد فيه قوات أمريكية حالياً.

وزعمت "سي إن إن"، الخميس، أن روسيا أخطرت الولايات المتحدة بأن قواتها والقوات السورية مستعدة لتوجيه ضربات لأماكن يتواجد فيها عشرات العسكريين الأمريكيين.

يجدر بالذكر أن رؤساء روسيا وتركيا وإيران، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان وحسن روحاني، ناقشوا، أمس الجمعة، الوضع في سوريا، ودعوا الإرهابيين إلى إلقاء السلاح.