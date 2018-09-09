أمريكا... العاصفة "فلورانس" قد تتحول إلى إعصار

© REUTERS / Mandatory credit Kyodo إعصار يقتل 11 على الأقل باليابان

وقال المركز إن العاصفة تستعيد قوتها لتتحول إلى إعصار، ليل السبت، فيما حذرت هيئات الأرصاد من أن العاصفة ستجلب رياحا قوية تهدد الحياة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة قبل أن تصل إلى اليابسة في الأيام المقبلة، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، ومقره كاليفورنيا : "العاصفة فلورنس تستجمع قوتها فوق المحيط الأطلسي على بعد 1340 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من برمودا اليوم السبت وتتحرك غربا بسرعة 11 كيلومترا في الساعة".

وقالت هيئات الأرصاد إن العاصفة ستشتد بصورة سريعة، اليوم الأحد 9 سبتمبر / أيلول، وتتحول بحلول يوم الاثنين إلى إعصار كبير يحمل رياحا بسرعة لا تقل عن 179 كيلومترا في الساعة، فيما ذكر المركز الوطني للأعاصير أن مركز العاصفة سيتحرك بين برمودا وجزر الباهاما يومي الثلاثاء والأربعاء ويقترب من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة يوم الخميس.