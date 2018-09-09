القوات الأوكرانية توثق 25 حالة قصف لمواقعها في دونباس

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، عن تعرض مواقعها لـ 25 عملية إطلاق نار في منطقة دونباس شرق البلاد خلال الـ 24ساعة الماضية، وجرح عسكري واحد.

كييف — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للعملية العسكرية، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "إن الميليشيا [وحدات الدفاع الشعبي] في دونباس فتحت النيران باتجاه مواقعنا 25 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

© Sputnik . Olesya Potapova مقتل جندي أوكراني وإصابة اثنين آخرين في دونباس

وأضاف البيان: "أصيب أحد جنود القوات الموحدة بجروح".

هذا وكان قد اعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في 30 نيسان/أبريل الماضي، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، والتي استمرت أكثر من أربع سنوات و تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.