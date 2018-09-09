تحطم طائرة في جنوب السودان

نجا 3 أشخاص، اليوم الأحد، إثر تحطم طائرة في ولاية البحيرات الشرقية بجنوب السودان.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت إذاعة "ميرايا"، في جنوب السودان اليوم الأحد، "سقطت طائرة تحمل 20 شخص على متنها في نهر ييرول بولاية البحيرات الشرقية".

© AP Photo / جنوب السودان يستأنف ضخ النفط من حقل متوقف منذ 2013

وأضافت "تشير التقارير الأولية إلى أن 3 أشخاص قد نجوا"، مضيفة أن "الجهود المبذولة لاستعادة الجثث من النهر".

في سياق آخر، وقعت مجموعة تحالف المعارضة في جنوب السودان بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام، مع الرئيس سالفا كير، بغية إنهاء حرب أهلية مشتعلة منذ نحو خمسة أعوام.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، "بتوقيع الحركة الشعبية المعارضة، ومجموعة تحالف المعارضة في جنوب السودان"، بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بعد مفاوضات استمرت بضعة أشهر.