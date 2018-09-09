تحطم طائرة في جنوب السودان

القاهرة — سبوتنيك. وقالت إذاعة "ميرايا"، في جنوب السودان اليوم الأحد، "سقطت طائرة تحمل 20 شخص على متنها في نهر ييرول بولاية البحيرات الشرقية".
في سياق آخر، وقعت مجموعة تحالف المعارضة في جنوب السودان بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام، مع الرئيس سالفا كير، بغية إنهاء حرب أهلية مشتعلة منذ نحو خمسة أعوام.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، "بتوقيع الحركة الشعبية المعارضة، ومجموعة تحالف المعارضة في جنوب السودان"، بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بعد مفاوضات استمرت بضعة أشهر.
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