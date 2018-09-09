مرورا بقبرص... مد خط أنابيب غاز طبيعي من إسرائيل إلى إيطاليا

كتب شمعون آران، المذيع بهيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم، الأحد، أن إسرائيل تناقش مد خط أنابيب للغاز الطبيعي بينها وإيطاليا، مرورا بكل من قبرص واليونان.

בימים ד'-ה' תתכנס בירושלים קב' העבודה של מנכ"לי משרדי האנרגיה של ישראל, קפריסין, יוון ואיטליה

לדון בפרוייקט צינור הגז מישראל, דרך קפריסין ויוון לאיטליה.



אודי אדירי מנכ"ל משרד האנרגיה:

"התחזית לסיום הנחת צינור

ה-East Med שאורכו 2,000 ק"מ היא 2024-2025



(צילום ארכיון-משרד האנרגיה) pic.twitter.com/tbzSuH4NZ0 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 9, 2018

وذكر المذيع والكاتب الإسرائيلي في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن وزراء إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا سيناقشون يومي الأربعاء والخميس القادمين، في إسرائيل، كيفية مد خط أنابيب للغاز لإيطاليا.

وأكد الكاتب الإسرائيلي أن الخط بطول 2000 كم، على أن يبدأ التشغيل في عامي 2024/2025.