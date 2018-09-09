نتنياهو رقم 100... ترامب الشخصية الثانية الأكثر تأثيرا في إسرائيل

احتل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرتبة الثانية في قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في إسرائيل.

نشرت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية، أمس، السبت، تقريرا جاء فيه أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحتل المرتبة الثانية بين أكثر الشخصيات تأثيرا في إسرائيل.

© AP Photo / Evan Vucci نتنياهو يشارك ترامب جلسة مجلس الأمن بشأن إيران

وجاء على رأس القائمة، إيليت شاكيد، وزيرة القضاء الإسرائيلية، والمرشحة بقوة، لخلافة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، في حال إجراء انتخابات برلمانية في إسرائيل.

في حين احتل نتنياهو نفسه المرتبة رقم 100 في القائمة المطولة، التي ضمت شخصيات سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وإعلامية ودينية، فيما جاء أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع، المرتبة رقم 65، بالتساوي مع نفتالي بينيت، وزير التعليم، ورئيس حزب "البيت اليهودي".

وجاء الرئيس الإسرائيلي، روؤبين ريفلين، في المرتبة رقم 35، ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في إسرائيل، وهي القائمة التي تنشر سنويا قبيل الاحتفالات الإسرائيلية بالأعياد اليهودية، والتي توافق النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول من كل عام.