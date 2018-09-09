الجيش النيجيري يستعيد مدينة من بوكو حرام

أكد الجيش النيجيري، اليوم، الأحد، استعادة مدينة غودومبالي في شمال شرق البلاد من جماعة بوكو حرام، التي كانت سيطرت عليها، الجمعة، إثر مهاجمتها قاعدتها العسكرية ونهبها.

وبحسب وكالة "فرانس برس". أعلن المتحدث باسم الجيش النيجيري، الجنرال تكساس شوكوو، أن "المتمردين هاجموا المدينة، وأضرموا النار في مبان قبل أن يسارعوا للمغادرة"، بعد أن أعلن، السبت، ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" أن "لا علم له" بالهجوم.