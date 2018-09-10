وزير الاقتصاد الياباني لن يحضر المنتدى الاقتصادي الشرقي بسبب الزلزال

اعلن وزير الاقتصاد الياباني، هيروشيغي سيكو، بأنه لن يشارك بأعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي تستضيفه مدينة فلاديفوستوك الروسية في 11 - 12 أيلول/سبتمبر، كونه مشغول بأعمال الترميم، عقب الزلزال الأخير الذي ضرب جزيرة هوكايدو

طوكيو — سبوتنيك. وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": ان " الوزير ساكو لا يمكنه الذهاب إلى روسيا ،الآن، كون هناك ضرورة باستعادة التيار الكهربائي [إلى هوكايدو] ، فلذلك قرر البقاء في اليابان".

وبنفس الوقت ،أكدت الوزارة ان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيشارك بأعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي كما هو مخطط.

© REUTERS / SOCIAL MEDIA ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة هوكايدو شمال اليابان إلى 21 شخصا

هذا وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ان زلزالا قوته 6.7 درجة وفق مقياس ريختر، ضرب جزيرة هوكايدو الواقعة بشمال اليابان.

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاد يفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان " الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص". وكان يوري تروتنيف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك إلى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الأعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المرتقب وصول ممثلي 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية.

ويتضمن برنامج المنتدى حوالي 70 فعالية، بينها جلسات اللجان وحوارات الأعمال وطاولات مستديرة. وسيكون الحدث الرئيسي التقليدي جلسة عامة بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومن المترقب مشاركة نائبة رئيس الوزراء الروسي، أولغا غولوديتس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم اوريشكين ووزير النقل يفغيني ديتريخ.

والجدير بالذكر، أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 أيار/ مايو 2015. ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك. وذلك لتعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.

وتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الشرقي الأول في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بالفترة ما بين 3- 5 أيلول / سبتمبر عام 2015، حيث ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة خلال المنتدى، وشارك في أعماله 1.8 ألف ضيف و32 وفد رسمي أجنبي. وابرم خلال المنتدى اكثر من 80 عقداً.

هذا وتقوم المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" بتغطية أعمال المنتدى بصفة الشريك الإعلامي الرئيسي.