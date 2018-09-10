ألمانيا تعلق على أنباء حول إمكانية المشاركة في الهجوم على سوريا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن بلاده تجري محادثات مع حلفائها بخصوص انتشار عسكري محتمل في سوريا إذا ما استخدمت الحكومة السوريــة أسلحة كيماوية في إدلب، لكنه أضاف أن انتشار قوات ألمانية مسألة افتراضية جدا.

وأضاف المتحدث شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي اعتيادي: "نجري محادثات مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين حول هذا الوضع. لم يطرأ موقف يستلزم اتخاذ قرار"، وفقا لـ"رويترز".

© Sputnik . Jacquelyn Martin ألمانيا تدرس إمكانية المشاركة بالهجمات الأميركية والفرنسية والبريطانية على سوريا

كانت صحيفة بيلد قالت إن وزارة الدفاع الألمانية التي يقودها المحافظون تدرس خيارات محتملة للانضمام إلى القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في أي عمل عسكري في سوريا في المستقبل في حالة استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا.

وأكد زايبرت على الالتزام بمبدأ مشاركة البرلمان الألماني في أي قرار من هذا النوع في أي حالة.