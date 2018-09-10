ألمانيا تعلق على أنباء حول إمكانية المشاركة في الهجوم على سوريا

وأضاف المتحدث شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي اعتيادي: "نجري محادثات مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين حول هذا الوضع. لم يطرأ موقف يستلزم اتخاذ قرار"، وفقا لـ"رويترز".
كانت صحيفة بيلد قالت إن وزارة الدفاع الألمانية التي يقودها المحافظون تدرس خيارات محتملة للانضمام إلى القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في أي عمل عسكري في سوريا في المستقبل في حالة استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا.
وأكد زايبرت على الالتزام بمبدأ مشاركة البرلمان الألماني في أي قرار من هذا النوع في أي حالة.
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