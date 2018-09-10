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18:17 10 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الخارجية الأمريكية

    الخارجية الأمريكية تعلن عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

    © flickr.com/ tom.arthur
    العالم
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    أعلنت الخارجية الأمريكية عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

    واشنطن — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "بعد تحليل دقيق ، قررت الإدارة (الأمريكية) إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

    حنان عشراوي
    © AP Photo / MICK TSIKAS
    منظمة التحرير الفلسطينية: قطع أمريكا مساعداتها إفلاس أخلاقي وسياسي
    وأضاف البيان أن " الولايات المتحدة مازالت تعتبر أن المفاوضات المباشرة بين الجانبين هي السبيل الوحيد للسير إلى الأمام. وينبغي ألا تستغل هذه الاجراءات من قبل أولئك الذين يسعون إلى منع التوصل إلى اتفاق سلام".

    وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قال اليوم الاثنين 10 سبتمبر/أيلول، إن الإدارة الأمريكية أبلغت الفلسطينيين رسميا بأنها ستغلق مقر منظمة التحرير في واشنطن.

    وأدان عريقات قرار الإدارة الأمريكية، واصفا هذه الخطوة المتعمدة، بالهجمة التصعيدية المدروسة "التي سيكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه"، وذلك، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

    وقال عريقات: "لقد تم إعلامنا رسميا بأن الإدارة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقابا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة، ما يعني أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة ترامب ضد السلام والعدالة. ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأمريكية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضا وتهدد مثل هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من اجل تحقيق العدالة الدولية".

    وأضاف: "بإمكان الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية، وسنتابع هذا المسار تحقيقا للعدالة والانتصاف لضحايا شعبنا، وحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلية".

    وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "القيادة ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية مواطنينا الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية، مشددا على أننا لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية وسنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال، ما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك فورا للرد على هذه الهجمات الأمريكية ضد شعبنا".

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مكتب منظمة التحرير الفلسطينية, الحكومة الأمريكية, الولايات المتحدة
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