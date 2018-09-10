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    تدريبات عسكرية للجيش الوطني الأفغاني في كابول، أفغانستان 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    مقتل عشرات باشتباكات عنيفة شمالي أفغانستان

    © REUTERS / Omar Sobhani
    العالم
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    أعلن مسؤولون أن قوات الأمن الأفغانية اشتبكت مع مقاتلي حركة "طالبان" في مواقع رئيسية شمالي أفغانستان اليوم الاثنين حيث قُتل عشرات الأشخاص وهدد المتمردون مدينة ساريبول.

    ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ذبيح الله أماني حاكم إقليم ساريبول إن القتال اندلع حول عاصمة الإقليم التي تحمل الاسم نفسه منذ يومين وإن 17 على الأقل من أفراد الأمن قتلوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن عدد القتلى أولي وإنه مرشح للزيادة.

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    © Sputnik . Jak
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    ويمثل الوضع الهش بشكل متزايد في الشمال تحديا مبكرا كبيرا للجنرال سكوت ميلر القائد الجديد للقوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان بعدما تولى منصبه في وقت سابق هذا الشهر.

    ويضغط مسؤولون أمريكيون من أجل إجراء محادثات مع طالبان وعينت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة السفير السابق زلماي خليل زاد ممثلا خاصا في محاولة لدفع عملية السلام قدما.

    وفي الشهر الماضي، سيطر مقاتلو طالبان لفترة وجيزة على مدينة غزنة الاستراتيجية الواقعة على الطريق السريع الرئيسي بين كابول وجنوب أفغانستان وتشير الأحداث الأخيرة إلى استمرار القتال العنيف وهو ما يحبط الآمال في إجراء محادثات سلام.

    وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن المقاتلين اجتاحوا نقاط تفتيش على مسافة لا تزيد على خمسة كيلومترات من وسط مدينة ساريبول واستولوا على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات.

    وسقط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن الأفغانية منذ أن أنهت أغلب القوات الدولية عملياتها القتالية في عام 2014 وسيطر المقاتلون على أجزاء كبيرة من ريف البلاد.

    وفي إقليم جوزجان على الحدود الشمالية الغربية مع تركمانستان سقط ثمانية قتلى على الأقل من أفراد الأمن في منطقة خام آب وأصيب 13 بجروح، وفي إقليم سمنكان قتل 14 على الأقل من رجال الشرطة والمدنيين في قتال في منطقة دار الصوفي باين.

    وفي إقليم قندوز، قال أمر الدين والي عضو المجلس المحلي إن 15 من أفراد الشرطة قتلوا وأصيب عشرة في هجمات على نقاط تفتيش أمنية في منطقة داشتي أرشي الليلة الماضية.

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    الكلمات الدلالية:
    أفغانستان, طالبان
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