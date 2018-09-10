أفيخاي أدرعي يهنئ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

وجاء في تهنئة أدرعي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "حين تتحد الديانات داعية للخير والسلام، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية الذي أتى علينا متزامنا مع عيد رأس السنة العبرية، أتمنى لجميع المسلمين في إسرائيل والعالم، عاما من الخير والوئام، وأتوجه لجنودنا المسلمين مهنئا إياهم بهذه المناسبة السعيدة".
حين تتّحد الديانات داعيةً للخير والسلام— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 10, 2018
***
بمناسبة عيد #رأس_السّنة_الهجرية والّذي أتى علينا متزامنًا مع عيد #رأس_السنة_العبرية، أتمنّى لجميع المسلمين في #إسرائيل والعالم، عامًا من الخير والوئام، وأتوجّه #لجنودنا المسلمين مهنّئًا إياهم بهذه المناسبة السعيدة. pic.twitter.com/SrJPbe8A0v
ويستغل عشرات الآلاف من الإسرائيليين عطلة رأس السنة العبرية الجديدة للتنزه في الحدائق والمحميات الطبيعية.
وأعلنت الدول العربية، منها مصر والسعودية، عن أن غدا الثلاثاء، هو غرة شهر محرم، وبداية العام الهجري الجديد 1440هجرية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)