أفيخاي أدرعي يهنئ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

هنأ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1440 هجرية.

وجاء في تهنئة أدرعي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "حين تتحد الديانات داعية للخير والسلام، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية الذي أتى علينا متزامنا مع عيد رأس السنة العبرية، أتمنى لجميع المسلمين في إسرائيل والعالم، عاما من الخير والوئام، وأتوجه لجنودنا المسلمين مهنئا إياهم بهذه المناسبة السعيدة".

حين تتّحد الديانات داعيةً للخير والسلام

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بمناسبة عيد #رأس_السّنة_الهجرية والّذي أتى علينا متزامنًا مع عيد #رأس_السنة_العبرية، أتمنّى لجميع المسلمين في #إسرائيل والعالم، عامًا من الخير والوئام، وأتوجّه #لجنودنا المسلمين مهنّئًا إياهم بهذه المناسبة السعيدة. pic.twitter.com/SrJPbe8A0v — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 10, 2018

© AP Photo / Majdi Mohammed إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية بسبب "البوريم"

ويحتفل الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر بعيد رأس السنة العبرية الجديدة (5775) الذي يستمر يومين. وبهذه المناسبة تقام في المعابد وبجانب ما تسميه إسرائيل (حائط المبكى) صلوات وشعائر خاصة أبرزها النفخ في قرن الكبش.

ويستغل عشرات الآلاف من الإسرائيليين عطلة رأس السنة العبرية الجديدة للتنزه في الحدائق والمحميات الطبيعية.

​وأعلنت الدول العربية، منها مصر والسعودية، عن أن غدا الثلاثاء، هو غرة شهر محرم، وبداية العام الهجري الجديد 1440هجرية.