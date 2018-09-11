روسيا والكوريتان يناقشون التعاون الثلاثي على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي

أفاد النائب في برلمان كوريا الجنوبية، والرئيس السابق للجنة الرئاسية لشؤون "السياسة الاقتصادية الشمالية" سون يون غيل، اليوم الثلاثاء، بأن ممثلين عن روسيا وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية سيعقدون على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، اجتماعا حول التعاون الثلاثي.

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وقال غيل لوكالة "سبوتنيك": "الجنوب والشمال وروسيا يعقدون سوية اجتماعا حول التعاون الثلاثي، اليوم في الساعة 15:00 (8.00 بتوقيت موسكو).

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي منصة مهمة للحوار المباشر

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/ سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان "الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص". وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك إلى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الأعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المترقب وصول ممثلو 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية.

ويتضمن برنامج المنتدى حوالي 70 فعالية، من بينها جلسات اللجان وحوارات الأعمال وطاولات مستديرة. وسيكون الحدث الرئيسي التقليدي جلسة عامة بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومن المرتقب مشاركة نائبة رئيس الوزراء الروسي، اولغا غولوديتس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم اوريشكين ووزير النقل يفغيني ديتريخ.

والجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 أيار/ مايو 2015. ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك. وذلك لتعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.

وتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الشرقي الأول في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بالفترة ما بين 3- 5 أيلول / سبتمبر عام 2015، حيث ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة خلال المنتدى، وشارك في أعماله 1.8 ألف ضيف و32 وفد رسمي أجنبي. وابرم خلال المنتدى اكثر من 80 عقدا.