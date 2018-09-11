روسيا والكوريتان يناقشون التعاون الثلاثي على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وقال غيل لوكالة "سبوتنيك": "الجنوب والشمال وروسيا يعقدون سوية اجتماعا حول التعاون الثلاثي، اليوم في الساعة 15:00 (8.00 بتوقيت موسكو).
ويتضمن برنامج المنتدى حوالي 70 فعالية، من بينها جلسات اللجان وحوارات الأعمال وطاولات مستديرة. وسيكون الحدث الرئيسي التقليدي جلسة عامة بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومن المرتقب مشاركة نائبة رئيس الوزراء الروسي، اولغا غولوديتس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم اوريشكين ووزير النقل يفغيني ديتريخ.
والجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 أيار/ مايو 2015. ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك. وذلك لتعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.
وتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الشرقي الأول في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بالفترة ما بين 3- 5 أيلول / سبتمبر عام 2015، حيث ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة خلال المنتدى، وشارك في أعماله 1.8 ألف ضيف و32 وفد رسمي أجنبي. وابرم خلال المنتدى اكثر من 80 عقدا.
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