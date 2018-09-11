صحيفة: وضع "خط أحمر" على عملية عسكرية في الشمال السوري

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" في إشارة إلى ما أعلنته قناة "الجزيرة" من أن تركيا تقوم بتوطيد مواقعها في محافظة إدلب السورية من خلال تكثيف الحشود العسكرية التركية في المنطقة، إن هذا يدل على أن أنقرة بصدد وضع خط أحمر أمام القوات الحكومية السورية لكيلا تقوم بعملية عسكرية واسعة في المنطقة.

© Sputnik . Michael Klimentyev قمة تقرر مصير إدلب

ورأت الصحيفة أن قمة طهران الروسية التركية الإيرانية لم تحسم الأمر بالنسبة للعملية العسكرية المزمع إجراؤها لتطهير محافظة إدلب من الإرهابيين.

وذكرت الصحيفة نقلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا مع تصفية المجموعات الإرهابية في إدلب، ولكنها ترى أنه من الضروري أن تتماشى أي خطوة مع "روح عملية أستانا" التفاوضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا ترى أنه من الضروري أن يتم فصل "المعارضة" في إدلب عن تنظيم "النصرة" الإرهابي، مشددة على ضرورة ألا يتسبب تحقيق هذا الهدف في معاناة سكان إدلب.

وقال الخبير كيريل سيميونوف للصحيفة إنه لا يستبعد إمكانية أن يشوب التوتر العلاقات الروسية التركية إذا بدأت عملية عسكرية واسعة في إدلب.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات حول مصير المنطقة تتواصل، على الأرجح، مشيرة إلى أن أردوغان قال للصحفيين، في إشارة إلى لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران في الأسبوع الماضي: "اتفقنا على أن تناقش وفودها كل شيء، ثم نلتقي ونتخذ قرارا نهائيا".