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15:06 11 سبتمبر/ أيلول 2018
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    غواصة إيرانية

    إيران تزيح الستار عن غواصة جديدة في نهاية العام

    © AP Photo / AP
    العالم
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    صرح رئيس مؤسسة الصناعات البحرية في وزارة الدفاع الإيرانية، الأميرال أمير رستكاري، اليوم الثلاثاء، أن إيران وبناء على خطة تطوير الصناعة البحرية على أساس الاقتصاد المقاوم، ستكشف الستار عن غواصة فاتح في نهاية العام الإيراني الجاري "ينتهي في 20 آذار/مارس 2019".

    طهران — سبوتنيك. وصرح أمير رستكاري، خلال لقاء على الرسمي الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء: "أن خطة إيران لتطوير الصناعة البحرية تأتي على خلفية استبدال قوارب الاستئجار، بالإضافة إلى تحديث أسطول النقل وناقلات النفط".

    إيران
    © Sputnik . Ronald Zak
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    وأضاف رستكاري: "إن خطة تطوير الصناعة البحرية في البلاد تعتمد على الاقتصاد المقاوم"، وتابع الأميرال: "لقد تقرر بناء 176 وحدة سفن بقيمة مليون ونصف يورو من قبل 4 مؤسسات صناعية محلية".

    وأكمل رئيس مؤسسة الصناعات البحرية: "لقد تبنت إدارة مؤسسة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع في هذه الخطة صناعة 70 وحدة سفن، وتم وضع تصاميم وإنتاج هذه السفن على جدول الأعمال، واليوم يعتبر البداية لإطلاق هذه الخطة".

    وأوضح الأميرال: "هذه السفن ستعمل في إطار الخدمات البحرية والشحن العابر للسواحل والنقل، وصناعتها ستبداً رسميا في كل من المدن، طهران، بندر عباس، وبندر انزلي".

    وواصل رستكاري: "سنويا يتم صرف ملايين الدولارات من أجل استئجار السفن، ومن خلال تنفيذ هذه الخطة، سيتم الوقوف بوجه العقوبات الأمريكية ومن منع خروج العملة الصعبة خارج البلاد، وهذا الأمر سيزيد من ارتقاء سطح المعرفة والتكنولوجيا الإيرانية"، مضيفا: "في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، يمكننا بناء جميع السفن اللازمة".

    وأعرب رئيس مؤسسة الصناعات البحرية الإيرانية: "20 بالمئة فقط، من المعدات اللازمة لصناعة السفن سنوفرها من خارج إيران، وهذا بناءً على المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد".

    وتابع الأميرال: "أن منظمة الصناعات البحرية تقوم كذلك بتصميم محركات ديزل بحرية تتراوح قدرتها بين 1000 إلى 5000 حصان، وسيتم حتى نهاية العام الإيراني الحالي، تدشين المحرك الوطني بقدرة 1300 حصان".

    وأشار الأمیرال رستكاري إلى أنه تم، الأسبوع الماضي، افتتاح خط إنتاج محرك مبردة هواء ذات المغناطيس الدائم في أصفهان، مما يوفر نحو 30 بالمئة من استهلاك الكهرباء.

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, البحرية الإيرانية, غواصة
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