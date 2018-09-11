ارتفاع عدد ضحايا هجوم أفغانستان إلى 108

ارتفع عدد ضحايا الهجوم على فعالية احتجاجية في ولاية ننغهار الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إلى 108 بين قتيل وجريح، وفقا لقناة "1 تي في" نقلا عن أطباء.

وكانت آخر الأنباء قد أفادت بسقوط 25 قتيلا وإصابة 60 بجراح.

وأفاد تحديث الأنباء، أن عدد القتلى تجاوز 25 قتيلا دون تحديد عددهم.

تازه خبر: د ننګرهار ولایت مهمند درې ولسوالۍ د لاریون کوونکو ترمنځه ځانمرګی برید شوی، یاد لاریون کوونکي د تورخم جلال آباد پر لویه لار وه، دوی د اچین ولسوالۍ امنیه قومندان، بلال پاچا د ګوښه کېدو غوښتنه کوي pic.twitter.com/kgvYNf0yfZ — TOLOnews (@TOLOnews) September 11, 2018

​ووفقا للقناة، لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم، بينما تنفي حركة "طالبان" ضلوعها فيه.

وكان انفجار قد وقع وسط تجمع احتجاجي لقوم شينواري على الطريق السريع بين جلال آباد ومعبر تورخم الحدودي مع باكستان.