جاويش أوغلو: لتتوقف الهجمات في إدلب

قال جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، اليوم الثلاثاء، إنه يجب العمل من أجل إنهاء وجود الجماعات الإرهابية.

وأضاف، "مقترحنا واضح، فلتتوقف الهجمات في إدلب، ولنعمل سويا من أجل إنهاء وجود الجماعات الإرهابية".

كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن هجوم الحكومة السورية على إدلب سيسبب مخاطر إنسانية وأمنية لتركيا وأوروبا وغيرهما.

#عاجل.. جاويش أوغلو: مقترحنا واضح، فلتتوقف الهجمات في إدلب، ولنعمل سوية من أجل إنهاء وجود الجماعات الإرهابية pic.twitter.com/0CmknL8Vuf — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) September 11, 2018

وفي مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، دعا أردوغان المجتمع الدولي أيضا للتحرك بشأن إدلب، آخر معقل للمعارضة في سوريا، وحذر من أن "العالم بأكمله سيدفع الثمن" إذا حدث غير ذلك.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "حريت" التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، قوله، إن الهجوم على منطقة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة سيكون مجزرة.

وكانت مصادر ميدانية قد تحدثت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، عن إرسال الجيش السوري تعزيزات ضخمة إلى تخوم محافظة إدلب بانتظار ساعة الصفر لبدء حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة المحافظة من سيطرة مسلحي "جبهة النصرة".