مدرعات تنتشر في العاصمة... أنباء عن "انقلاب" والرئيس يحذر الجيش

انتشرت شائعات حول حدوث انقلاب اليوم الثلاثاء، في إحدى الدول، في حين شوهدت شاحنات الجيش والمدرعات على الطرق الرئيسية في شوارع العاصمة.

كشف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، عن محاولة للانقلاب عليه من قبل (المتمردين الماويين) ومجموعة من الجنود السابقين الذين دبروا انقلابات فاشلة في السنوات الماضية.

ونقلت القناة التلفزيونية الوطنية في الفلبين عن الرئيس دوتيرتي قوله إنه "طلب من الجيش تحري المعلومات المتعلقة بمحاولة الانقلاب"، مضيفا أن إحدى الدول، لم يذكر اسمها، هي التي زودته بتلك المعلومات، وفقا لوكالة رويترز.

© REUTERS / Bobby Yip الرئيس الفلبيني دوتيرتي يزور إسرائيل الأسبوع الجاري

وتابع:

لدينا الدليل ولدينا تسجيل المحادثات التي قدمتها دولة أجنبية متعاطفة معنا بشأن محاولة الانقلاب.

وأشار إلى وجود اتصال دائم بين "الشيوعيين والسياسيين المعارضين ومجموعة من العسكريين السابقين بما في ذلك عضو في مجلس الشيوخ الفلبيني".

وحذر دوتيري الجيش الفلبيني من "التواطؤ" مع من سماهم الجماعات الانقلابية لا سيما مع انتشار شائعات حول حدوث انقلاب اليوم بعد أن شوهدت شاحنات الجيش والمدرعات على الطرق الرئيسية في شوارع العاصمة مانيلا.

من جهته، نفى المتحدث باسم القوات البحرية العقيد إدجارد أريفالو أي "تحرك كبير للطائرات العسكرية أو العربات المدرعة"، قائلا: "لا يوجد ما يدعو للقلق اذ كانت تلك التحركات روتينية ومنسقة بشكل مناسب".