الخارجية المصرية تعقب على تصريحات المتحدث باسم المفوضية الأوروبية

تعقيبا على تصريحات المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بشأن حكم قضية فض اعتصام رابعة، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن صدور تلك المواقف يعد نهجا متكررا لمواقف، غير موضوعية، من جانب المفوضية، وخروجا عن مبادئ احترام سيادة القانون.

وبحسب بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أضاف أبو زيد، أن المؤسسات المصرية عازمة على مواصلة صلاحيتها الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون، وستستمر مصر في التزامها بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من جانب كافة أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك المفوضية الأوروبية.

وكان المتحدث الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي قد وجه، اليوم الثلاثاء، انتقادات لحكم محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية فض اعتصام رابعة المسلح.