ترامب يكشف عن أولوياته القصوى

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أولوياته القصوى، والمتعلقة بالداخل الأمريكي.

كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": إن سلامة الشعب الأمريكي هي أولويتي القصوى.

ووجه رسالة إلى الشعب الأمريكي، قائلا: أحرص على توجيهات حكومتك وموظفيك المحليين. يرجى أن تكون على استعداد، كن حذرا لتكون آمنا.

The safety of American people is my absolute highest priority. Heed the directions of your State and Local Officials. Please be prepared, be careful and be SAFE! https://t.co/YP7ssITwW9 pic.twitter.com/LZIUCgdPTH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

يشار إلى أن الساحل الشرقي الأمريكي ينتظر إعصارا، شديد الخطورة، "فلورنس"، من الدرجة الرابعة، لم يكن له مثيل لمدة ستين سنة. ويحمل الإعصار أمطارا غزيرة ورياحا قوية، تصل سرعتها إلى 209 كم/ ساعة، وتصل الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يوم الخميس المقبل.

وأصدر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية، هنري ماكماستر، أمرا بالإجلاء القسري لجميع سكان الساحل. ووفقا له، سيضطر نحو مليون شخص إلى مغادرة منازلهم. وسيجبر الإعصار نحو 300 ألف شخص بمغادرة منازلهم من ولاية كارولينا الشمالية.

To the incredible citizens of North Carolina, South Carolina and the entire East Coast — the storm looks very bad! Please take all necessary precautions. We have already began mobilizing our assets to respond accordingly, and we are here for you! pic.twitter.com/g74cyD6b6K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

وظهرت بالفعل البوادر الأولى لإعصار "فلورنس"، حيث تدفقت مياه البحر على الطرق السريع في الولايات التي سيضربها.

وقال ترامب في تغريدة له على حسابه الرسمي "تويتر"، أن فلورنس "واحدا من أسوأ العواصف التي تضرب الساحل الشرقي منذ سنوات عديدة. يبدو وكأنه ضربة مباشرة ضد ولايات كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا".

وأضاف: "رجاء كونوا مستعدين وحذرين وآمنين".