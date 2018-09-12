محكمة إيرانية تحكم على نائب الرئيس السابق بالسجن 6 سنوات ونصف

حكمت محكمة إيرانية، اليوم الأربعاء، بالسجن 6 سنوات على نائب الرئيس السابق، إسفنديار رحيم مشائي، بعد اتهامه بالعمل ضد أمن إيران داخليا وخارجيا.

طهران- سبوتنيك وأفادت وكالة "إسنا" الإيرانية أن "رئيس المحكمة القضائية العليا في طهران قد صرح أن إسفنديار رحيم مشائي، نائب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف، وذلك باتهامه بثلاث تهم، التواطؤ، وارتكاب الجرم ضد الأمن الوطني، وحكمه السجن لمدة 5 سنوات، وبث الكراهية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وحكمه عام واحد، وإهانة السلطات، وحكمه سجن لمدة 6 أشهر".

© Sputnik . Sergey Guneev اعتقال رئيس مكتب أحمدى نجاد في طهران

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت، في 17 مارس/ آذار الماضي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد.

وأصدرت النيابة العامة بيانا قالت فيه إن اعتقال اسفنديار رحيم نشائي جاء وفقا للحكم القضائي الصادر عن مكتب التحقيقات لدى النيابة العامة، حسب وكالة الأنباء إرنا.

وشغل رحيم منصب نائب الرئيس في 2009، في الولاية الثانية للرئيس السابق، ثم تنحى بطلب من المرشد الأعلى خامنئي.