والهدف إيران... ليبرمان في "مهمة عسكرية" لأول مرة في تاريخ إسرائيل

كتب المذيع والمحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، مساء اليوم الأربعاء، أن ليبرمان يزور جورجيا لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها التعاون العسكري وبحث الملف النووي الإيراني.
وذكر الكاتب أن ليبرمان التقى برئيس الوزراء الجورجي، ووزيري الخارجية والدفاع الجورجيين، أيضا، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي، وبحثا إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة الإرهاب، ومجال الدفاع الإلكتروني.
שהב"ט ליברמן נועד בטיביליסי שבגאורגיה עם רה"מ ושרי ההגנה והחוץ הגאורגים.— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨
זהו ביקור 1 של שב"ט ישראלי בגאורגיה.
שת"פ הבטחוני הוא בהגנת סייבר,
סיוע בהקמת מערך מילואים
מאבק בטרור והגנת המולדת.
דנו במצב באיראן ובמזה"ת וחתמו על הצהרה לשת"פ בין משרדי הביטחון
צילום: אריאל חרמוני משהבט pic.twitter.com/Ikk0WhWBEi
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