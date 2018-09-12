والهدف إيران... ليبرمان في "مهمة عسكرية" لأول مرة في تاريخ إسرائيل

يزور وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، جورجيا للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين، لمناقشة الملف الإيراني.

كتب المذيع والمحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، مساء اليوم الأربعاء، أن ليبرمان يزور جورجيا لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها التعاون العسكري وبحث الملف النووي الإيراني.

وذكر الكاتب أن ليبرمان التقى برئيس الوزراء الجورجي، ووزيري الخارجية والدفاع الجورجيين، أيضا، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي، وبحثا إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة الإرهاب، ومجال الدفاع الإلكتروني.