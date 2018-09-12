الأردن وإيطاليا يوقعان اتفاقية تعاون عسكري مشتركة لمكافحة الإرهاب

وقع الجيش الأردني اتفاقية تعاون مشترك مع القوات المسلحة الإيطالية تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين لمكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات.

© flickr.com/ جوي مسؤول فلسطيني: إقامة كونفيدرالية مع الأردن ممكن ولكن بشرط وحسب النشرة فإن "الاتفاقية التي وقعها مندوبا عن القوات المسلحة الأردنية — الجيش العربي، مدير التدريب العسكري العميد الركن محمد محمود الثلجي، وعن الجانب الإيطالي، اللواء الركن ألبيرتو بيافاتي، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين".

وحضر توقيع الاتفاقية عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية — الجيش العربي، والملحق العسكري الإيطالي في عمان.

كان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي ، قد أشار خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الإيطالي، أنجلينو ألفانو، في روما العام الماضي، إلى الشراكة الأردنية الإيطالية، في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب، الذي يشكل خطرا مشتركا.

وأكد الصفدي التزام الأردن في محاربة القوى الإرهابية التي استهدفت العرب والمسلمين، وهددت أمنهم واستقرارهم أكثر مما استهدفت الأخرى.