12 امرأة يتهمن المتحدث الرسمي باسم نتنياهو بعمل "غير أخلاقي"

اتهمت 12 امرأة، دافيد كييس، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسلوك غير لائق تجاههن، وتجهاه غيرهن من النساء.

كتبت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن 12 امرأة اتهمن كييس بالتحرش الجنسي، ولكن لم يرغبن في ذكر أسمائهن، دون جوليا سالازار، المرشحة الأمريكية لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، والتي أعلنت، صراحة، أمس الثلاثاء، أن المتحدث باسم نتنياهو تعدى عليها جنسيا.

وبحسب مجلة صحيفة "هاآرتس" العبرية التي نقلت الخبر عن مجلة "تايمز أوف إسرائيل" العربية، فإن 12 امرأة تواصلن مع المجلة الإسرائيلية، وأكدن أنهن تعرضن لاعتداء جنسي من ديفيد كييس، قبيل توليه منصبه الحالي، كمتحدث رسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، في عام 2016.

I also had a terrible encounter with David Keyes once and 100% believe her. I knew this would come out about him at some point. https://t.co/u9uo4pAlHh — Shayndi Raice (@Shayndi) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

واستشهدت المجلة برواية الصحفية في "وول ستريت جورنال" الأمريكية، شايندي رايس، من ثقتها في رواية سلازار. وخرجت الكاتبة الأمريكية في تغريدة على صفحتها الشخصية على "تويتر" لتؤكد ما قالته المرشحة الأمريكية للكونغرس الأمريكي، جوليا سالازار.

وكانت القناة الثانية الإسرائيلية، قد ذكرت مساء أمس الثلاثاء، أن جوليا سالازار، الناشطة السياسية، والمرشحة لمقعد في ولاية نيويورك الأمريكية، عن الكونغرس الأمريكي، تقدمت بشكوى ضد ديفيد كييس، المتحدث باسم نتنياهو للإعلام الأجنبي، واتهمته بالتحرش الجنسي.

I’m about to be outed as a survivor of sexual assault. Here is what I have to say about that: pic.twitter.com/WFjNhzBee8 — Julia Salazar for State Senate (@SalazarSenate18) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

ونقلت القناة العبرية عن لسان كييس نفيه للأمر برمته، مؤكدا أنه خضع لجهاز كشف الكذب (البوليغراف)، من قبل، رغم أن ادعاء الواقعة جرت، في عام 2013.

وكانت المرشحة لمجلس الشيوخ الأمريكي، جوليا سالازار، قد كتبت على صفحتها الرسمية في "تويتر"، أنها نجت من واقعة اعتداء جنسي.