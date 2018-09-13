وكالة: مسؤولون أمريكيون تواصلوا مع الصين لإجراء مباحثات تجارية جديدة

قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين أمس الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصلت مع الصين بشأن جولة جديدة من المباحثات التجارية مع استعدادها لتفعيل رسوم جمركية عقابية على سلع صينية بقمية 200 مليار دولار.