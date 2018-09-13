بوتين: يجب أن يكون الجيش الروسي مستعدا للدفاع عن سيادة وأمن البلاد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي يجب أن يكون مستعدا للدفاع عن سيادة وأمن البلاد، وعند الضرورة، ودعم الحلفاء.

إقليم زابايكالسكي- سبوتنيك. وقال بوتين خلال مراقبة القوات أثناء المناورات العسكرية "الشرق — 2018" في ميدان "تسوغول": "واجبنا تجاه روسيا، أتوجه الآن إلى العسكريين الروس، واجبنا تجاه بلادنا ووطنا هو أن نكون مستعدين للدفاع عن سيادة وأمن ومصالح بلادنا الوطنية، وإذا لزم الأمر، ودعم الحلفاء".

وأكد بوتين، أن تدريبات "الغرب- 2018"، أظهرت أن الجيش الروسي قادر على التصدي للتهديدات العسكرية الخطيرة.

وأضاف بوتين "أن روسيا دولة محبة للسلام، وليس ولا يمكن أن يكون لدينا خططاً عدوانية".