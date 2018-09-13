دبابة لا يملك ثمنها إلا الأثرياء العرب

أفادت معلومات صحفية بأن كوريا الجنوبية بدأت تتحرك نحو إدخال دبابتها "كا2" إلى أسواق العالم.

وقد تمكنت كوريا الجنوبية من بيع نماذج من مدفع "كا9" الذاتي الحركة إلى الهند والنرويج وفنلندا واستونيا.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv أشهر دبابة روسية تنتظر زيادة قدراتها

أما بالنسبة لدبابة "كا2 بلاك بانسر" (K2 Black Panther) فثمة شكوك تساور خبراء بأن كوريا الجنوبية ستتمكن من تسويقها في الخارج بنفس النجاح.

صحيح أن دبابة "ك2" التي تزن 55 طنا ويتمثل سلاحها الأساسي في مدفع عيار 120 ملم، تعتبر واحدة من أفضل الدبابات الحديثة، ولكن ثمة عائقا خطيرا يعترض طريق نجاحها في الأسواق الخارجية هو ثمنها الغالي.

يذكر أن ثمن دبابة "ك2" يبلغ حوالي 9 ملايين دولار وهو ثمن لا تملكه إلا دول ثرية.

وقالت صحيفة روسية إنه من المشكوك فيه أن تقدر الدبابة الكورية الجنوبية الجديدة على منافسة الدبابات الروسية خاصة دبابة "تي-90إس إم" التي لا تتقدم الدبابة الكورية الجنوبية عليها إلا في الثمن الغالي.

ويُتوقع أن تدخل الدبابة الكورية الجنوبية الجديدة حلبة المنافسة في أسواق بعض الدول العربية التي تسير على تقليد شراء الأسلحة من الدول الغربية.