الحرس الثوري يكشف عن امتلاكه فائضا من الصواريخ العالية الدقة بمدى 2000 كم

أعلن مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى أن بلاده تمتلك فائضا من الصواريخ العالية الدقة، الأمر الذي عزز من قوتها في مواجهة الاستكبار العالمي.

© Sputnik . Said Tsarnaev الحرس الثوري الإيراني: طهران تسيطر تماما على الخليج ومضيق هرمز

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، إن امتلاك إيران فائضا من الصواريخ ذات الدقة العالية وبمدى 2000 كم، عزز إيران بقدرات فريدة من نوعها لمواجهة الاستكبار العالمي.

وأضاف العميد جعفري في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، اليوم الخميس 13 أيلول/ سبتمبر، أن على الذين يمتلكون قواعد وقوات ومعدات على أطراف إيران وبنطاق ألفي كيلومتر منها، العلم بأن صواريخ الحرس الثوري عالية الدقة.

وأكد اللواء علي جعفري أن الحرس الثوري وعبر عمل استخباري وقيادي واستخدام صواريخ دقيقة وتقنيات الطيران، "استطاع أن يثأر لشهداء مخفر (مريوان) وبقية الشهداء الذين سقطوا في محافظة كردستان في غرب إيران"، وذلك في إشارة منه للضربة الصاروخية التي استهدفت إرهابيين في شمال العراق مؤخرا.