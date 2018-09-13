الحرس الثوري يكشف عن امتلاكه فائضا من الصواريخ العالية الدقة بمدى 2000 كم

وأضاف العميد جعفري في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، اليوم الخميس 13 أيلول/ سبتمبر، أن على الذين يمتلكون قواعد وقوات ومعدات على أطراف إيران وبنطاق ألفي كيلومتر منها، العلم بأن صواريخ الحرس الثوري عالية الدقة.
وأكد اللواء علي جعفري أن الحرس الثوري وعبر عمل استخباري وقيادي واستخدام صواريخ دقيقة وتقنيات الطيران، "استطاع أن يثأر لشهداء مخفر (مريوان) وبقية الشهداء الذين سقطوا في محافظة كردستان في غرب إيران"، وذلك في إشارة منه للضربة الصاروخية التي استهدفت إرهابيين في شمال العراق مؤخرا.
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