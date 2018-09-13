منظمات الإغاثة تكثف جهودها لاحتواء أشد موجة كوليرا في زيمبابوي

وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب مرض الكوليرا إلى 26 شخصا، في اختبار لقدرة الحكومة الجديدة على التعامل مع أزمة كبيرة، بعد أسابيع فقط من اندلاع مظاهرات عنيفة، عقب أول انتخابات منذ الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موجابي في انقلاب، وفقا لرويترز.
وقال الصليب الأحمر في هاراري، إنه نشر أكثر من ألف متطوع في مسعى لاحتواء الوباء.
وتسيطر المعارضة على إدارة المدينة في العاصمة، وتبادلت الاتهامات مع حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/ الجبهة الوطنية الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس البلاد إمرسون منانجاجوا.
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