وفد برلماني من كوريا الشمالية يشارك بمنتدى المرأة الأوروآسيوية في سان بطرسبورغ

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن وفد برلماني من كوريا الشمالية، سيشارك بمنتدى المرأة الأوروآسيوية، المقرر عقده في سان بطرسبورغ، بتاريخ 19 -21 أيلول/ سبتمبر.

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موسكو — سبوتنيك . وقالت ماتفيينكو في مقابلة نشرتها "روسيسكايا غازيتا" اليوم الجمعة: "سعدت عندما علمت أن [كوريا الشمالية] اتخذت قرارا بإرسال وفد نسائي بقيادة نائب رئيس برلمان كوريا الشمالية لي هنغ جونغ. تحدثت معها ولديه رغبة كبيرة لحضور المنتدى…".

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، إن روسيا مستعدة لتسهيل المفاوضات بين ممثلي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في إطار المنتدى النسائي الأوروبي الآسيوي الثاني في سان بطرسبورغ، مشيرة إلى أن برلمانيو كوريا الشمالية اعربوا عن استعدادهم للحوار.