القوات الأوكرانية تعلن عن 37عملية إطلاق نار على مواقعها في دونباس خلال الليلة الماضية

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن 37 عملية إطلاق نار على مواقعها في دونباس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها أسفرت عن إصابة جندي أوكراني.

كييف — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للعملية العسكرية، في بيان على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إن قوات الدفاع الشعبي بدونباس: "فتحت النار باتجاه جنودنا 37 مرة". مشيرا إلى أن ست منها من الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك.

© Sputnik . القوات الأوكرانية توثق 25 حالة قصف لمواقعها في دونباس

وأضاف:"نتيجة للأعمال القتالية خلال اليوم الماضي، أصيب جندي من القوات المتحدة".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. لكن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.