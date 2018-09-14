أردوغان: لن يستطيع أحد إخضاع تركيا مهما كان الثمن

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأنه لن يستطيع أحد إخضاع تركيا مهما كان الثمن، واصفا تدهور الليرة التركية أمام الدولار في شهر أغسطس/آب الماضي بمحاولة "الاغتيال الاقتصادي".

وأوضح أردوغان، في كلمة ألقاها لمسؤولين من حزب العدالة والتنمية في أنقرة، أنه ينبغي اقتصار التعامل بالعملة الصعبة على المصدرين والمستوردين، داعيا إلى الثقة بالعملة التركية، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

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وتابع:

"واجهنا هجوما اقتصاديا شنيعا استهدف الاقتصاد التركي بعدما استخدمت سلسلة من التصريحات السلبية من جانب الولايات المتحدة عن بلدنا كمبرر".

وأضاف أن تركيا سترى نتاج استقلال البنك المركزي بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة قبل يوم. وكان البنك المركزي التركي قد رفع، أمس الخميس، سعر الفائدة الرئيسي 6.25 نقطة أساس.