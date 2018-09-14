لتعزيز العلاقات الاقتصادية... ميركل تزور الجزائر الاثنين المقبل

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الجمعة، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ستتوجه الاثنين المقبل إلى الجزائر، في زيارة رسمية، تلتقي خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت الوكالة الجزائرية، إن "ميركل ستلتقي أيضا رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى"، وهي الزيارة التي ستشكل فرصة لتقييم العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وألمانيا، وتعزيز محاور الشراكة من أجل علاقات ثنائية متينة تقوم على أرضية تعاون اقتصادي مكثف".

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وتنشط في الجزائر أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في مختلف القطاعات، حيث تحتل ألمانيا المركز الرابع بين المصدرين للجزائر، بقيمة 2.3 مليار دولار ـ بحسب المصدر نفسه.يشار إلى أنه، في فبراير/شباط 2017، اضطرت ميركل لإلغاء رحلة إلى الجزائر، في الدقيقة الأخيرة، بسبب إصابة الرئيس بوتفليقة، بوعكة صحية، آنذاك.وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، استوردت الجزائر 1.9 مليار دولار (1.6 مليار يورو) من المنتجات الألمانية، ما يجعل برلين خامس أكبر مورد في البلاد، وفقا لبيانات الجمارك الجزائرية.