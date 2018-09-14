مؤرخون جزائريون يرحبون بإقرار فرنسا استخدام التعذيب خلال "حرب الجزائر"

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، كسر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، أحد المحظورات في الرواية الرسمية للأحداث التاريخية، فاعترف بأن فرنسا، قوة الاستعمار السابقة في الجزائر، أقامت خلال حرب الجزائر (1954-1962) "نظاما" استخدم فيه "التعذيب"، مُقرا، في السياق نفسه، بأن موريس أودان، الشيوعي المؤيد لاستقلال الجزائر الذي فُقد أثره بعد اعتقاله، عام 1957، توفي تحت التعذيب.

قضية وطنية

© AFP 2018 / PHILIPPE WOJAZER أول تعليق جزائري على إقرار فرنسا باستخدام التعذيب خلال "حرب الجزائر"

وعلق المؤرخ عمار محند عامر، من مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في وهران، كبرى مدن غرب الجزائر، "إنه يوم عظيم"، موضحا أن هذا الاعتراف "يعيدنا إلى واحدة من صدمات الاستعمار الكثيرة (…) التعذيب واختفاء آلاف الناشطين من أجل القضية الوطنية (الجزائرية) من مسلمين ويهود ومسيحيين، وغيرهم".

ورحبت الحكومة الجزائرية بهذا التطور، ورأت فيه "خطوة إيجابية يجب تثمينها". وقال وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، إن "اعتراف فرنسا باغتيال موريس أودان، خطوة إيجابية".

ورأى في ذلك "دليلا على أنه سيكون هناك المزيد من الاعترافات" بجرائم ارتكبتها فرنسا خلال حرب الجزائر.

من جهته، اعتبر المؤرخ الجزائري والأستاذ في جامعة قسنطينية، مجيد مرداسي، أن "رئيس الجمهورية يعترف بأن الجيش الفرنسي ارتكب جريمة. إنها خطوة مهمة. هذا الإقرار له بعد رمزي لفرنسا وللجزائر، ويستدعي إقرارات أخرى".

56 عاما على الاستقلال

ولفت إلى أن ملف أودان لم يكن حالة منفردة بل شهدت حرب الجزائر "أعمال تعذيب واختفاءات" وقتل مدنيين. إلا أن إعلان ماكرون "بعد 56 عاما على الاستقلال" يشكل برأيه "خطوة مهمة من أجل فتح ملفات المفقودين، ومنهم مفقودي معركة الجزائر وهم كثر".

وأشار مرداسي إلى أن قضية موريس أودان تسلط الضوء على تعقيدات الظروف والالتزامات في هذه الحرب.

وأوضح "بالنسبة لنا نحن الجزائريين، موريس أودان، فرنسي المولد، لكنه جزائري الخيار"، مضيفا "لم يتم توقيفه لأنه كان ناشطا شيوعيا فرنسيا، بل لأنه كان ناشطا استقلاليا جزائريا".

بادرة مهمة



© Sputnik . Sergey Subbotin الرئاسة الفرنسية تقر باستخدام نظام تعذيب خلال الحرب في الجزائر