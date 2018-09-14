اختتام مباحثات "المجموعة المصغرة" حول سوريا في جنيف

اختتم، اليوم الجمعة، في مدينة جنيف السويسرية، اجتماع تشاوري حول الملف السوري بمشاركة مسؤولين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية، فضلا عن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

وبحسب وكالة "الأناضول" . لم يصدر أي تصريح من دي ميستورا، أو الدول المشاركة في الاجتماع، الذي انعقد بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، واستمر نحو ساعتين و15 دقيقة، وسُمي "اجتماع المجموعة المصغرة".

© Photo/ Staff Sgt. Jacob Connor الولايات المتحدة تنشئ قواعد عسكرية جديدة في سوريا وناقشت الدول المشاركة في الاجتماع الحل السياسي، والخطوات المتعلقة بتسهيل تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وقضايا أخرى في الملف نفسه.

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أليساندرا فيلوتشي، إنه من غير المنتظر صدور بيان من مكتب دي ميستورا، بشأن فحوى مباحثات اليوم.

وأوضحت فيلوتشي أن دي ميستورا سيقدم معلومات عن اجتماعاته الرسمية مع مسؤولي تركيا وروسيا وإيران، مطلع الأسبوع الجاري، وعن اجتماع اليوم في مجلس الأمن الدولي، يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقررت وفود الدول الضامنة لمسار أستانة المتمثلة بتركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعها بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، الأربعاء الماضي، تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول اللجنة الدستورية السورية.

ويتمحور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن سوريا حول 4 عناوين، هي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.