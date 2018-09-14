السعودية تستضيف قمة "القرن الأفريقي"

ووفقا للموقع الإلكتروني "الصومال الجديد" ، كشف مصدر دبلوماسي عن ترتيبات جارية للقاء مرتقب بين الرئيسين، الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والإريتري إيساس أفورقي، في العاصمة السعودية، الرياض، يوم الأحد المقبل.

وأشار المصدر إلى أنه يتوقع حضور الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، وغيره من قادة دول القرن الإفريقي، مناسبة اللقاء الذي يهدف إلى إنهاء النزاع الحدودي بين جيبوتي وإرتيريا.

وكانت جمهورية جيبوتي أبدت أنها تفضل الوساطة السعودية لحل الخلافات بينها وبين إريتريا، وأشاد وزير الخارجية الجيبوتي، محمود علي يوسف، بدور المملكة في حلحلة الأزمات في القرن الإفريقي، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لكل من أسمرا وأديس أبابا، بهدف تقليص الفجوة بين بلاده وجارتها إرتيريا.