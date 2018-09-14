استياء لدى إدارة ترامب من محادثات جون كيري مع جواد ظريف

وبحسب وكالة "فرانس برس"، كتب الرئيس الأمريكي على "تويتر"، اليوم الجمعة إن "جون كيري أجرى لقاءات غير قانونية مع النظام الإيراني المعادي، هذا لن يؤدي سوى إلى تقويض عملنا الجيد على حساب الشعب الأمريكي"، مضيفا "لقد طلب منهم (كيري) الانتظار حتى نهاية إدارة ترامب، هذا سيء"، ملمحا إلى أن هذه الاجتماعات عقدت من دون معرفة الدبلوماسية الأمريكية.
وأكد أنه قال للوزير الإيراني "عليكم الإقرار بأن العالم مستاء مما يحصل مع صواريخكم، مع حزب الله، مع اليمن"، في ما يتقاطع مع موقف الإدارة الأمريكية التي تهاجم السلوك الإيراني "العدواني" في المنطقة.
وخلال جلسة استماع برلمانية، الخميس، سئلت مساعدة وزير الخارجية مانيشا سينغ عن هذا الأمر فاعتبرت أنه "من المحزن أن يحاول أشخاص من الإدارة السابقة تقويض التقدم الذي نحاول إحرازه".
وأضافت "إذا تأكد حصول هذه اللقاءات، فإنها غير ملائمة".
من جهتها، سخرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت من كيري، الذي يجول على وسائل الإعلام "للتباهي بأنه عقد اجتماعات مع الحكومة الإيرانية".
وأضافت أمام الصحافيين، "اطلعت أيضا على معلومات مفادها أنه يقدم نصائح إلى الحكومة الإيرانية. إن أفضل نصيحة يمكن أن يسديها لها هي وقف دعم المجموعات الإرهابية في أنحاء العالم".
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