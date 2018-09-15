بومبيو يوجه انتقادات حادة لجون كيري للقائه مع مسؤولين إيرانيين

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي: "ما فعله الوزير كيري غير لائق وغير مسبوق… ما كان يجب عليه أن يشارك في هذا النوع من السلوك. الأمر لا يتسق مع طبيعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة كما أمر بها هذا الرئيس. الأمر تخطى كونه غير لائق".

© AP Photo / Richard Drew ترامب يرأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران

ويأتي انتقاد بومبيو لكيري بعد يوم من اتهام ترامب له في تغريدة "بعقد اجتماعات غير مشروعة مع النظام الإيراني العدو".

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي تفاوض عليه كيري. وانتهجت إدارة ترامب سياسة صارمة مناهضة لطهران وأعادت فرض عقوبات عليها كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي.

وقال كيري في مقابلة إذاعية مع محطة فوكس نيوز في إطار جولة ترويج لكتاب إنه التقى مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "ثلاث أو أربع مرات" منذ ترك منصبه في يناير/كانون الثاني 2017. كما اتهم كيري إدارة ترامب بانتهاج سياسة تسعى لتغيير النظام الحاكم في إيران.

وقال بومبيو:

هذا وزير سابق للخارجية يتواصل مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم ووفقا لما يقول… كان يتحدث معهم… كان يقول لهم أن ينتظروا إلى أن ترحل هذه الإدارة. لا يمكن أن تجد سابقة لمثل هذا الأمر في التاريخ الأمريكي.

ونفى بومبيو أيضا سعي الإدارة الأمريكية لتغيير النظام الحاكم في إيران.