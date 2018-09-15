موسكو تعرض على نيودلهي إعداد رواد الفضاء الهنود للرحلة إلى المدار

وأضاف المصدر: "وكذلك المساعدة لإجراء دورة إعداد في روسيا والمساعدة في تنظيم الإعدادات التالية لرواد الفضاء الهنود في الهند ذاتها".
هذا وكانت قد أعلنت الهند، في وقت سابق، أنها تخطط لإرسال أول بعثة وطنية مأهولة إلى الفضاء في عام 2022.
ويذكر، أنه في الفترة من 3 حتى 11 نيسان/أبريل عام 1984، قام رائد الفضاء الهندي الأول، راكش شارما، برحلة فضائية بالتعاون مع رواد الفضاء السوفييت على متن المركبة الفضائية السوفييتية "سويوز تي — 11". وعاد إلى كوكب الأرض على متن مركبة "سويوز تي-10". وخلال هذه الرحلة قام رائد الفضاء الهندي بزيارة محطة "ساليوت — 7" الفضائية بصفته رائد فضاء — باحث.
وتعد الهند وروسيا من أكبر الشركاء في مجال التعاون العسكري التقني، حيث أن أكثر من 70 بالمئة من الأسلحة والمعدات القتالية للجيش الهندي ذات منشأ روسي، وتقدم روسيا الأسلحة والتقنيات سنويا بقيمة مليارات الدولارات.
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