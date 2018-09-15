موسكو تعرض على نيودلهي إعداد رواد الفضاء الهنود للرحلة إلى المدار

أعلن مصدر في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية، أن المؤسسة الحكومية "روسكوزموس" في سياق المحادثات مع وفد الهند التي جرت، يوم الجمعة، قدمت اقتراحا حول مشاركة الخبراء الروس في اختيار وتدريب رواد الفضاء الهنود للرحلة الفضائية.

© Sputnik . Aleksandr Kondratuk روسيا تعول على تسوية مسألة مدفوعات الهند مقابل الأسلحة بحلول أكتوبر

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "جرت مفاوضات مع الجانب الهندي. وقدّم عرض حول مساعدة الخبراء الروس في مختلف مراحل اختيار المرشحين للرحلة".

وأضاف المصدر: "وكذلك المساعدة لإجراء دورة إعداد في روسيا والمساعدة في تنظيم الإعدادات التالية لرواد الفضاء الهنود في الهند ذاتها".

هذا وكانت قد أعلنت الهند، في وقت سابق، أنها تخطط لإرسال أول بعثة وطنية مأهولة إلى الفضاء في عام 2022.

ويذكر، أنه في الفترة من 3 حتى 11 نيسان/أبريل عام 1984، قام رائد الفضاء الهندي الأول، راكش شارما، برحلة فضائية بالتعاون مع رواد الفضاء السوفييت على متن المركبة الفضائية السوفييتية "سويوز تي — 11". وعاد إلى كوكب الأرض على متن مركبة "سويوز تي-10". وخلال هذه الرحلة قام رائد الفضاء الهندي بزيارة محطة "ساليوت — 7" الفضائية بصفته رائد فضاء — باحث.

وتعد الهند وروسيا من أكبر الشركاء في مجال التعاون العسكري التقني، حيث أن أكثر من 70 بالمئة من الأسلحة والمعدات القتالية للجيش الهندي ذات منشأ روسي، وتقدم روسيا الأسلحة والتقنيات سنويا بقيمة مليارات الدولارات.