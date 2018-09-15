القوات الأوكرانية توثق 25 حالة قصف لمواقعها في دونباس

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، عن تعرض مواقعها لـ 25 عملية إطلاق نار في منطقة دونباس شرق البلاد خلال الـ 24ساعة الماضية.

© Sputnik . Maksim Blinov القوات الأوكرانية تعلن عن 37عملية إطلاق نار على مواقعها في دونباس خلال الليلة الماضية

كييف — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للعملية العسكرية، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: " إن وحدات الدفاع الشعبي في دونباس فتحت النيران باتجاه مواقعنا 25 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان:" على مدار اليوم الماضي، لم تقع إصابات بين أفراد القوات الموحدة".

ويذكر، أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل، من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

هذا وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.