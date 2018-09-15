وزيرة الدفاع الألمانية لا تستبعد انتشارا طويل الأمد للقوات في الشرق الأوسط

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، اليوم السبت، إنها لا يمكنها أن تستبعد انتشارا طويل الأمد للقوات الألمانية في الشرق الأوسط.

وبحسب رويترز، أدلت الوزيرة بتلك التصريحات خلال زيارة لقاعدة جوية أردنية يتمركز فيها نحو 300 جندي ألماني، إضافة إلى طائرة تزويد بالوقود وأربع طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطلاع في إطار عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.

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وكانت دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في وقت سابق، إلى تجنب وقوع كارثة إنسانية في سوريا، مشيرة إلى أهمية أن تكون ألمانيا على استعداد للرد فى حالة استخدام أسلحة كيماوية فى مناطق الحرب، وذلك فى إشارة واضحة إلى ما يتردد إزاء إمكانية استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة في سوريا وكان المتحدث باسم المستشارة الألمانية قد أعلن، أن حكومة بلاده على اتصال بشركائها وحلفائها لبحث أخر تطورات الموقف في سوريا.