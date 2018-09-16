ترامب يرسل "إنذارا" للأمريكيين

وأضافت: "سيكون نص الرسالة، التي من المقرر إرسالها في الساعة 2:18 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل "هذا اختبار لنظام إنذار الطوارئ اللاسلكي الوطني. ليست هناك حاجة للقيام بأي إجراء"، مشيرة إلى أن هدف الاختبار هو ضمان أن نظام الإنذار سيعمل في حالة الطوارئ الوطنية، ولن يكون بمقدور مستخدمي الهواتف المحمولة اختيار عدم تلقيهم الرسائل".
ووقع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قانونا في 2016 يطلب من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ صنع نظام يمكن الرئيس من إرسال إنذارات على الهواتف المحمولة فيما يتعلق بطوارئ السلامة العامة.
وقال بيان الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، إن الإنذارات ستستخدم في حالة الطوارئ الوطنية فقط، مشيرة إلى أن الرئيس سيكون هو المسؤول الوحيد عن تحديد متى يتم إرسال إنذارات على المستوى الوطني.
وأضاف البيان: "سترسل الإدارة تجربة للإنذار عبر الإذاعة والتلفزيون بعد دقيقتين من إرسال الإنذار على الهواتف المحمولة".
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