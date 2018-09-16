جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الأحد ، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

© AP Photo / Efrem Lukatsky لوغانسك:القوات الأوكرانية تلتزم لليوم الثاني على التوالي بالهدنة المدرسية

لوغانسك — سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة " نوفوستي": إن" القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية ،باستخدام قذائف هاون عيار 82 ملم وأسلحة عربات مدرعة وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة خفيفة".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة، أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية ، سوكولنيكي و لازوفويه.

هذا، وقد أعلنت مجموعة الاتصال الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا، عن هدنة " مدرسية " جديدة في منطقة النزاع اعتبارا من 29 آب/أغسطس الجاري، وهي المحاولة الرابعة لأطراف النزاع لإحلال السلام في المنطقة منذ بداية العام.

والجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية، بدأت في نيسان/أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوهانسك و دونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.